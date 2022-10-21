دولي

الاحتلال يفتح تحقيقًا عقب تعرض إحدى قواعده العسكرية للسرقة

الاحتلال يفتح تحقيقًا عقب تعرض إحدى قواعده العسكرية للسرقة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، عن تعرض إحدى القواعد العسكرية لسرقة ذخائر عسكرية كبيرة جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "تجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحدث مع تشديد الحراسة على مخازن الأسحلة".

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأنه تم سرقة 30 ألف طلقة من مخزن أسلحة في قاعدة عسكرية في المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقًا وشددت من حراسة مخازن الأسلحة.

في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "الشاباك يشارك في التحقيق حول حادثة سرقة آلاف الرصاصات من أنواع مختلفة، من مخزون لواء (غفعاتي) في قاعدة عسكرية للجيش".

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