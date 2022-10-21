إصابة خطيرة لفتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى بالرصاص الحي، وصفت بالخطيرة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة على الحاجز الشمالي، ما أدى لإصابة فتى (15 عاما) بالرصاص الحي في البطن، نقل على أثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية حيث وصفت إصابته بالخطيرة.وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستوطنين عليهم في بورين جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرأس وآخر في العين بعد أن اعتدى عليهما المستوطنين بالحجارة، وتم نقلهما إلى المستشفى.وأشار جبريل بأنه تم تحويل أربع سيارات إسعاف تابعة للهلال إلى بورين لتقديم العلاج لمصابين آخرين.