أردوغان: تركيا تمتلك صاروخاً باليستياً وهذه إشارة

رام الله - دنيا الوطنكشف، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، امتلاك بلاده صاروخًا باليستيًا جديدًا من نوع (تايفون).وقال أردوغان، خلال كلمة له ألقاها في اسطنبول، إن "تركيا تمتلك صاروخًا باليستيًا جديدًا ، تم اختباره سراً في 18 تشرين الأول/ أكتوبر".وتابع الرئيس التركي: "لدينا الآن تايفون، وهذه إشارة". في حين لم يحدد الرئيس التركي لمن هذه الإشارة. وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).وأفادت (بلومبرغ) نقلاً عن مصادر مطلعة أن تركيا اختبرت صاروخًا باليستيًا قصير المدى منتج محليًا في شركة "روكيت سان" فوق البحر الأسود.ويذكر أن الصاروخ اطلق في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار قريب من ميناء ريزة.وضرب (تايفون) الهدف بنجاح على مسافة 561 كم في 458 ثانية.