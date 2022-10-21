إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أهالي حوارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بجروح بالرأس، و12 آخرين بالاختناق بغاز الفلفل، اليوم الجمعة، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على الأهالي في بلدة حوارة جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين في منطقة تدعى "اللحف" في حوارة، واعتدوا عليهم ورشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح بالرأس، كما رشوهم بغاز الفلفل، ونتج عنه إصابة 12 مواطنا بالاختناق.وأضاف دغلس، أن المستوطنين يقومون بأعمال عربدة في الشارع الرئيسي في حوارة، ويقومون بتحطيم زجاج المحلات التجارية.وفي السياق، وجهت عبر مكبرات الصوت نداءات عاجلة للمواطنين من أجل صد هجوم المستوطنين على منزل المواطن ابراهيم عيد، الذي يقطن في المنطقة الشرقية لقرية بورين جنوب نابلس، والذي يقع على مقربة من مستوطنة "كفعاد رونيم" المقامة على أراضي القرية.