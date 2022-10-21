القدس: الاحتلال يحتجز أربعة شبّان بزعم تعليقهم لافتات تمجّد الشهدء بالأقصى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أربعة شبّان من شرق القدس بزعم قيامهم بالتلويح وتعليق لافتات تمجد الشهداء في المسجد الأقصى.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن" الشرطة الإسرائيلية احتجزت أربعة من سكان شرق القدس تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 للاشتباه في قيامهم بالتلويح وتعليق لافتات تمجد الشهداء والمنظمات في منطقة المسجد الأقصى".





ووفقًا للقناة، فإن عناصر الشرطة أزالت اللافتات المعلقة في المسجد الأقصى.





رام الله - دنيا الوطن