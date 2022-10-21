قيادي بحماس: المقاومة لن تخذل القدس والضفة والغرفة المشتركة تتنظر الإشارة

ونظمت حركة (حماس)، مسيرة جماهيرية، شمال قطاع غزة، نصرة للقدس والمسجد الأقصى، ودعماً للمقاومة الفلسطينية في الضفة.

رام الله - دنيا الوطنأكد، سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن قيادة المقاومة وعلى رأسها محمد الضيف لن تخذل الضفة والقدس.وأضاف الهندي، خلال مسيرة لحركة حماس شمال قطاع غزة، أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنتظر الإشارة لنصرة القدس والأقصى.وقال الهندي: "نحن على موعد قريب لحرية أسرانا البواسل من سجون الاحتلال"، مضيفاً: "كتائب القسام ستبقى على عهدها لتبييض السجون".وتابع: "عدي التميمي أرسل رسائل القدس والأقصى بجندلة جنود الاحتلال بسلاحه البسيط مقبلا غير مدبر، من أراد موتًا شريفا فذا إبراهيم النابلسي وعدي التميمي فنحن على عهدهم وسنحمل أمانتهم".وأكمل: "جنين القسام ونابلس جبل النار اليوم ستفي بعهد عدي التميمي للشهداء والأبطال والمجاهدين، وستتعانق بنادق المقاومين في غزة وفي الضفة والداخل المحتل وسندخل الأقصى فاتحين محررين قريبًا".