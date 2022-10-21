إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار، على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، لـ(وفا)، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، جرى نقلهما لمركز طبي داخل بيت فوريك، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب ربحي معزوز مليطات.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف، واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، ومنعت الطواقم من المرور عبر الحاجز.وأقام المواطنون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقها، وعلى مفترق دير شرف المغلق بالسواتر الترابية، ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ 11 يوما.