عاجل

  • القيادي بحركة حماس سهيل الهندي: الغرفة المشتركة تنتظر الإشارة وليعلم الصهاينة أننا على موعد قريب في المواجهة المقبلة

  • القيادي بحركة حماس سهيل الهندي: القائد العام أبو خالد الضيف وقيادة المقاومة لن تخذل القدس والضفة

  • مستوطنون يهاجمون أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس أثناء قطافهم ثمار الزيتون بمنطقة جبل اللحف


شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار، على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، لـ(وفا)، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، جرى نقلهما لمركز طبي داخل بيت فوريك، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب ربحي معزوز مليطات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف، واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، ومنعت الطواقم من المرور عبر الحاجز.

وأقام المواطنون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقها، وعلى مفترق دير شرف المغلق بالسواتر الترابية، ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ 11 يوما.

أخبار ذات صلة

&#34;جيبولي أواعي بدي جاكيت&#34;.. طفل مقدسي يطلب الملابس بعد خروجه من محكمة الاحتلال

"جيبولي أواعي بدي جاكيت".. طفل مقدسي يطلب الملابس بعد خروجه من محكمة الاحتلال

شاهد: مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

شاهد: مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

لابيد يهاجم تقريراً أممياً اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني

لابيد يهاجم تقريراً أممياً اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعتدي على الوزير مؤيد شعبان في قفين شمال طولكرم

الاحتلال يعتدي على الوزير مؤيد شعبان في قفين شمال طولكرم

فتوح: تصاعد جرائم الجيش والمستوطنين بحق شعبنا يعكس مدى التطرف الذي يحكم دولة الاحتلال

فتوح: تصاعد جرائم الجيش والمستوطنين بحق شعبنا يعكس مدى التطرف الذي يحكم دولة الاحتلال

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير توقع اتفاقية تعاون مع جامعة غزة

دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير توقع اتفاقية تعاون مع جامعة غزة

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

قيادي بـ (حماس): التميمي بسلاحه البسيط أوقف إسرائيل على أصابع أقدامها

قيادي بـ (حماس): التميمي بسلاحه البسيط أوقف إسرائيل على أصابع أقدامها

لليوم السادس على التوالي.. المعتقل الإداري أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام

لليوم السادس على التوالي.. المعتقل الإداري أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

استمرار الأجواء الماطرة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

استمرار الأجواء الماطرة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

منوعات

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين &#34;بتدفع فاتورة اختيارها الغلط&#34;

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين "بتدفع فاتورة اختيارها الغلط"

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ&#34;باذنجانة&#34;

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ"باذنجانة"

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

عربي

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق