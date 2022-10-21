"جيبولي أواعي بدي جاكيت".. طفل مقدسي يطلب الملابس بعد خروجه من محكمة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأظهرت مشاهد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، طفلاً مقدسياً يطلب من عائلته إحضار الملابس عقب خروجه من محكمة الاحتلال، وسط حراسة جنود الاحتلال.وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأطفال الفلسطينيين بشكل ممهنج، وضمن حملات اعتقال عقابية، يتعرض فيها الأطفال المعتقلون لمختلف أصناف التعذيب النفسي والجسدي.وبحسب تقرير سابق، لمؤسسة (الضمير)، فإن قوات الاحتلال تستغل اعتقال الأطفال لأغراض تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأمنية، وابتزاز عائلاتهم مالياً، وإرغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة للإفراج عنهم.ويضيف التقرير: "تستغل قوات الاحتلال الضعف لدى هؤلاء الأطفال حتى تدفع بهم للإدلاء بمختلف الاعترافات، لذا تصحب قوات شرطة الاحتلال عمليات التعذيب بالخداع والوعود الكاذبة حتى تقنع الأطفال أن اعترافهم بإلقاء الحجارة، أو أي تهمة أخرى، سينهي تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".كما تلجأ قوات الاحتلال إلى اعتقال أهالي الأطفال أو إخضاعهم للتحقيق لدفع الأطفال بإدلاء الاعترافات ظناً منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال، وتتسبب أساليب التحقيق المتبعة مع الأطفال المعتقلين من مدينة القدس بالعديد من الآثار النفسية والجسدية عليهم.