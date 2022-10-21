دولي

روسيا تسخر من استقالة ليز تراس: سنتذكر خوذة على دبابة وجنازة الملكة بعد لقائها

روسيا تسخر من استقالة ليز تراس: سنتذكر خوذة على دبابة وجنازة الملكة بعد لقائها
رام الله - دنيا الوطن
سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم.

وكتبت ماريا زاخاروفا على (تليغرام)، الخميس، بعد دقائق من إعلان تراس استقالتها، أن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبّبت فيه رئيسة الوزراء".

وأضافت: "سنتذكر خوذة على دبابة، وجهلا كارثيا، وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".

وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لليز تراس نشرت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظهرت فيها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا وعلى رأسها خوذة عسكرية، وهي إذ ذاك وزيرة للخارجية.

وكانت تراس تتفقد قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب، قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، لتحذير روسيا من خطط الحرب.



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