شاهد: مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

رام الله - دنيا الوطنعثر، فجر اليوم الجمعة، على الطفلة المقدسية، نورهان الصياد، (14 عاماً)، بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتـداء عليها بالضرب المبرح.وأفادت عائلة الطفلة الصياد أن الطفلة اختفت آثارها عصر يوم أمس الخميس بعد ذهابها لمحل تجاري في بلدة الطور بالقدس المحتلة، مضيفةً أن شهود عيان لاحظوا وجود حافلة في منطقة اختفاء الطفلة، تبين لاحقاً أنها تعود لمستوطنين.ورفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوات أهالي الطور بالبحث عن الطفلة الصياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة.واحتشد الأهالي أمام مركز لشرطة الاحتلال في الطور احتجاجًا على إهماله في البحث عن الطفلة المفقودة لأكثر من سبع ساعات، وشكل الأهالي لجاناً للبحث عن الطفلة نورهان في مناطق القدس ومحيط المسجد الأقصى.وسبق أن اختطف المستوطنون الطفل المقدسي محمد أبو خضير ثم أحرقوه في 2 تموز/ يوليو 2014، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين.