شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، من مصالحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت أن الخطوة تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: إن "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته"، مضيفاً: "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها "ستواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة ارهابية مثل حماس".

وكان الرئيس السوري استقبل، الأربعاء الماضي، وفدا فلسطينياً برئاسة زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، وخليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس).

وتعد الزيارة هي الأولى لوفد من الحركة منذ قطعها للعلاقات مع النظام السوري، إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية، إن اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد كان دافئاً، ومنه نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها، خلال الأيام القادمة؛ دعما لشعبنا ولاستقرار سوريا.

وشدد "الحية" في مؤتمر صحفي، من العاصمة السورية دمشق، أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد وهو رد على مشاريع الاحتلال في المنطقة.

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