شؤون فلسطينية

إصابة الوزير مؤيد شعبان جراء اعتداء الاحتلال عليه في قفين شمال طولكرم

إصابة الوزير مؤيد شعبان جراء اعتداء الاحتلال عليه في قفين شمال طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، صباح اليوم الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال مشاركته بقطف الزيتون في بلدة قفين شمال طولكرم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية أدان مساء أمس الخميس، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها الوزير شعبان وطواقم الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل حكومة الاحتلال بشكل مباشر مسؤولية تبعات هذا التهديد، داعيا إلى لجم اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أعلنت أن "الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية، يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مضيفة أن "المجموعات الاستيطانية تحرّض على الوزير شعبان وتطالب بمعاقبته وتصفه بالإرهابي المطلق سراحه".

وأشارت الهيئة إلى أن "هذا التحريض بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال استهداف الوزير شعبان من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في مختلف فعاليات المقاومة الشعبية".

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