فتوح: تصاعد جرائم الجيش والمستوطنين بحق شعبنا يعكس مدى التطرف الذي يحكم دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا التي تتصاعد وتيرتها من قبل الجيش والمستوطنين، من اغتيالات وحصار وهدم بيوت والاعتداء على المقدسات وتدنيسها والاستيلاء على ثمار الزيتون وقطع الأشجار والاعتداء على المزارعين، تعبر عن مدى حجم التطرف وغريزة القتل لمجموعة المتطرفين التي تحكم دولة الاحتلال.وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال تعطي لجيشها ومستوطنيها تعليمات مباشرة وضوءا أخضر لارتكاب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا.وأضاف أن اغتيال الشاب صلاح بريكي (19 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين، وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة لتدمير ممتلكات المواطنين، يأتي ضمن مسلسل غريزة وشهوة القتل الممنهج لعقلية هذه الحكومة وجيشها، وسط صمت العالم المشبوه والمدان، مبينا أن حكومة الاحتلال تحاول أن تعوض إخفاقاتها بالتغول في الدم الفلسطيني كلما اقترب موعد انتخاباتهم.وأكد فتوح أن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على التصدي والصمود وطرد الاحتلال من أرضنا مهما كلفنا ذلك من ثمن.