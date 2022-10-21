طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح البري الأسبوع الماضي.ووفق الهيئة، فإن 2977 مسافرًا، غادروا القطاع خلال الأسبوع الماضي من 16 إلى 20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عبر معبر رفح البري.وقالت في الإحصائية التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2183 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 112 مسافراً.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.