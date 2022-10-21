شؤون فلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال وجرائمها المتواصلة ستفشل باستبعاد الضرورات الاستراتيجية لحل الصراع

"الخارجية": دولة الاحتلال وجرائمها المتواصلة ستفشل باستبعاد الضرورات الاستراتيجية لحل الصراع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب الشاب صلاح بريكي (19 عاما) خلال اقتحامها مدينة جنين، وأدت إلى إصابة ثلاثه آخرين. 

كما أدانت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأضافت: حسب ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، تعرض المواطنين الفلسطينيين إلى 100 اعتداء خلال 10 أيام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ترى الوزارة أن هذه الاقتحامات والاعتداءات تبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وبموافقه المستوى السياسي الإسرائيلي للتنكيل بالمواطن الفلسطيني الأعزل.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة  البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون.

كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تطالب الوزارة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

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