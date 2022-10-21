وُصفت بـ "الخطيرة".. كشف تفاصيل بقضية ثلاثة فلسطينيين من أراضي 48 متهمين بالتجسس لحماس
كشف قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة للقضية الأمنية التي وصفت بـ "الخطيرة" ويُتهم فيها ثلاثة من فلسطينيي أراضي عام 48، بتسريب معلومات حساسة عن شركة (سيلكوم) لحركة حماس.
ووفق القناة فإن الفلسطينيين الثلاثة، أجروا تجربة فعلية أثناء إحدى جولات الحرب لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخلوية أم لا.
ونقلت (مكان) عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" قوله: "أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة"، مضيفاً: أنه "على إثر ذلك سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات الإسرائيلية لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس هذه".
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قدمت أمس لائحة اتهام، لما وصفتها "جرائم أمنية خطيرة" بحق ثلاثة فلسطينيين من سكان أراضي 48.
وأوضحت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطينيين الثلاثة، بحجة تقديم معلومات حساسة لحركة (حماس)، مبينةً أن أحدهم يعمل مهندساً في شركة (سيلكوم) للاتصالات.
وبينت القناة أن المهندس توجه إلى تركيا والتقى بالقيادي البارز في حركة (حماس) صالح العاروري، وقدم له معلومات هامة وحساسة، وفق زعمها.
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