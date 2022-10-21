وُصفت بـ "الخطيرة".. كشف تفاصيل بقضية ثلاثة فلسطينيين من أراضي 48 متهمين بالتجسس لحماس

ونقلت (مكان) عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" قوله: "أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة"، مضيفاً: أنه "على إثر ذلك سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات الإسرائيلية لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس هذه".

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قدمت أمس لائحة اتهام، لما وصفتها "جرائم أمنية خطيرة" بحق ثلاثة فلسطينيين من سكان أراضي 48.





وأوضحت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطينيين الثلاثة، بحجة تقديم معلومات حساسة لحركة (حماس)، مبينةً أن أحدهم يعمل مهندساً في شركة (سيلكوم) للاتصالات.



