البطش لـ "دنيا الوطن": باستشهاد التميمي نحن أمام مرحلة جديدة بالضفة وعلى بوابات تحريرها





وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن "ما يحصل اليوم في الضفة الغربية والقدس من انتفاضة واسعة ومقاومة مسلحة هي مؤشرات على قرب الفرج وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار البطش إلى أن بيت العزاء يأتي في سياق وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته وبندقيته واعتزازًا بالشهيد التميمي الذي كان عنوانًا للبسالة والجسارة".