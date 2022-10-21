شؤون فلسطينية

البطش لـ "دنيا الوطن": باستشهاد التميمي نحن أمام مرحلة جديدة بالضفة وعلى بوابات تحريرها

البطش لـ "دنيا الوطن": باستشهاد التميمي نحن أمام مرحلة جديدة بالضفة وعلى بوابات تحريرها
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن باستشهاد الشاب عدي التميمي، فإننا "أمام مرحلة جديدة في الضفة الغربية وعلى بوابات تحريرها".

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" على هامش بيت عزاء أقامته فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة،  للشاب عدي التميمي، والذي استشهد مساء الأربعاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البطش إلى أن بيت العزاء يأتي في سياق وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته وبندقيته واعتزازًا بالشهيد التميمي الذي كان عنوانًا للبسالة والجسارة".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن "ما يحصل اليوم في الضفة الغربية والقدس من انتفاضة واسعة ومقاومة مسلحة هي مؤشرات على قرب الفرج وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".


 


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