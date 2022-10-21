لليوم السادس على التوالي.. المعتقل الإداري أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام

وأوضح نادي الأسير أنّ الهريمي معتقل إداريًا منذ الرابع من تموز/يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن (عوفر).



وذكر نادي الأسير، أن للمعتقل الهريمي، شقيق آخر معتقل إداريًا منذ أكثر من عام وهو سامي الهريمي ( 18 عاماً)، حيث تجاوز سامي طفولته وهو معتقل إداريّ.



ويُشار إلى أن أحمد أسير سابق، يُعاني من مشاكل في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات في الكلى، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.





رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26) عامًا من بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.