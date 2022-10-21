بعد إنقاذها فلسطيني من أيدي (موساد).. المالكي يوجه رسالة إلى ماليزيا

وأدان الوزير المالكي بشدة الممارسات الإسرائيلية المنهجية التي تهدف إلى التعدي على سيادة ماليزيا وانتهاكها في محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها.



رام الله - دنيا الوطنأرسل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، رسالة شكر إلى نظيره الماليزي، لانو سيف الدين بن عبد الله، باسم دولة فلسطين وقيادتها وباسمه الى الحكومة الماليزية على جهودها في إنقاذ مواطن فلسطيني اختطفه جهاز (موساد) الإسرائيلي.وقال الوزير المالكي في الرسالة: ان دولة فلسطين تقدر عاليا جهود ودور الشرطة والأجهزة الأمنية الماليزية في انقاذ المواطن الفلسطيني الذي اختطفه جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي "الموساد" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في شهر أيلول/سبتمبر المنصرم.وأشار المالكي إلى أن ذلك يعكس المواقف المبدئية والثابتة التي تتمسك بها ماليزيا في الدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم، حماية المواطنين والطلاب الفلسطينيين على أراضيها.وثمن مواقف حكومة ماليزيا وشعبها الداعمة لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.