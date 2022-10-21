شؤون فلسطينية

استمرار الأجواء الماطرة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

استمرار الأجواء الماطرة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات لتصبح ادنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، تسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-15 23-15 25-16 بيت لحم 23-15 23-15 25-16
رام الله والبيرة 22-14 22-14 24-15 طولكرم 26-18 26-18 28-19
نابلس 24-16 24-16 26-17 قلقيلية 26-18 26-18 28-19
جنين 27-18 27-18 29-19 سلفيت 23-15 23-15 25-16
طوباس 28-19 28-19 30-20 روابي 24-16 24-16 26-17
الخليل 21-14 21-14 23-15 غزه 25-19 25-19 27-20
أريحا 32-22 32-22 34-23 خانيونس 25-19 25-19 27-20
الأغوار الشمالية 30-20 30-20 32-21 رفح 26-18 26-18 28-19

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