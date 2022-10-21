الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، سفير مملكة هولندا لديها، احتجاجاً على تدخل سفير بلاده لدى الأردن في شؤونها الداخلية.‏وقالت الوزارة، في بيان لها: "إنها استدعت السفير الهولندي من أجل إبلاغه احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين على تدخل سفير بلاده لدى الأردن في شؤونها الداخلية".وأكدت الخارجية الإماراتية "تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي (...) والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية".وكانت الحكومة الأردنية، أعلنت رفضها طلباً من السفير الهولندي لدى المملكة الهاشمية، هاري فيرفاي، ترخيص إذاعة لشخص أجنبي.وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن وزارة الخارجية الأردنية، أكدت رفضها التصريح الصادر عن السفير الهولندي، بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (فيصل الشبول) له في لقاء مجاملة.وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي.ولفتت إلى أن تراخيص الإذاعات يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، معتبرةً أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".وبحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الدبلوماسي الهولندي، طلب خلال لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.