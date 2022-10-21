شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال فشل بوأد روح المقاومة في جنين

حماس: الاحتلال فشل بوأد روح المقاومة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "أبطال المقاومة يستبسلون في جنين ويتصدون للاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة ويكبدونهم الخسائر في مشهد بطولي جديد".

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي لإذاعة (الأقصى) المحلية، أن "الاحتلال الصهيوني فشل مراراً على اقتحام جنين ووأد روح المقاومة فيها وبقيت جنين ومخيمها شامخة وتحطمت آمال الاحتلال أمام ضربات أبطالها الثائرين".

وتابع: "ستظل جنين ومخيمها كما نابلس محرمة على الاحتلال الصهيوني وعصية على الانكسار وستواصل ثورتها ضد الاحتلال".

وختم القانوع بالقول: "الاحتلال يعيش حالة من الإرباك بسبب تصاعد المقاومة وتمددها واحتضان شعبنا لها والتفافه حولها وهو ما يدلل قدرته على إفشال مخططاته التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب صلاح بريكي (19 عاماً)، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم مدينة جنين ومخيمها بقوات كبيرة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما استهدفت المقاومة آليات الاحتلال العسكرية بعدد من العبوات محلية الصنع.

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