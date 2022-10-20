جنين: الاحتلال يغلق حاجز "سالم" حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز "سالم" العسكري غرب جنين حتى إشعار آخر، واقتحمت قرية رمانة وداهمت عددا من المنازل واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة ونصبت عدة حواجز في المحافظة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت حاجز سالم العسكري غرب جنين حتى إشعار آخر.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة، ونصبت عدة حواجز داخل القرية وعلى مداخلها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، كما استولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة بعد مداهمة محلات تجارية ومنازل وتفتيشها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها هيثم جعايصة وجمال نمر أبو بكر.وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، علما أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عدة مرات أمام حركة المواطنين.