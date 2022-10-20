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شؤون فلسطينية

فتوح يبحث مع أعضاء المجلس الوطني بالأردن آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

فتوح يبحث مع أعضاء المجلس الوطني بالأردن آخر مستجدات الساحة الفلسطينية
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، على آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، خلال اجتماع عقد بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث الاجتماع، تعزيز دور ومكانة المجلسين الوطني والمركزي، وإعادة بناء العلاقات البرلمانية الثنائية بين فلسطين ودول العالم الصديقة عبر برلماناتها، بما يمكّن من تفعيل العلاقات المتينة والتاريخية بيننا وبين أصدقائنا التاريخيين.

وثمن فتوح مبادرة الجمهورية الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لإنجاح المصالحة الفلسطينية والتوقيع على إعلان الجزائر، مؤكدا ضرورة البناء على هذا الإعلان ووضع الآليات للمضي قدما.

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