نتنياهو ينوي تشكيل حكومة يمينية بدون غانتس

وفق (معاريف).

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو: إنه "سيشكل حكومة وطنية يمينية بدون الأحزاب اليسارية.وأضاف نتنياهو في مؤتمر انتخابي في ديمونا، "نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة وطنية، وسأقوم بتشكيل حكومة من الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهدوت التوراة"،وأكد أن غانتس لن يكون في حكومة برئاسته، قائلا عنه: "غانتس يساري، يريد عاصمة فلسطينية في القدس، لن أقوم بتشكيل حكومة معه".وأكمل زعيم حزب الليكود: "لن أتخلى عن الصهيونية الدينية، وسنؤسس فقط حكومة يمينية"، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).