دولي

لبيد يتهم إيران بـ"الإرهاب" إثر دعمها لروسيا ضد أوكرانيا

لبيد يتهم إيران بـ"الإرهاب" إثر دعمها لروسيا ضد أوكرانيا
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، يوم الخميس، إيران بدولة "إرهابية"، وعلاقتها مع روسيا تعرض العالم للخطر.

وأضاف عبر قناة (RTVI): أن "العلاقات بين الدول عملية معقدة. نرى بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره.

وشدد لبيد أن "إيران دولة إرهابية خطيرة، ورغم ذلك روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر"، وفق قناة (العربية). 

كما اتهم روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، متجاهلا نفي موسكو وطهران الرسمي لهذه المزاعم.

وكان يوري ساك، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، قد قال في تصريحات خاصة لـ (العربية)، إن بلاده لديها أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات.

وأضاف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت اليوم لهجمات من أكثر من 30 مسيرة روسية.

وطالب المجتمع الدولي بتزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، مشيرا إلى أن استهداف الهجمات الروسية لمنشآت الطاقة قبل الشتاء يعد من الأعمال "الإرهابية".

أخبار ذات صلة

أوروبا تعاقب إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا

أوروبا تعاقب إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا

غانتس يصل تركيا الأربعاء المقبل في زيارة &#34;أمنية - سياسية&#34;

غانتس يصل تركيا الأربعاء المقبل في زيارة "أمنية - سياسية"

استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

لماذا عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمضادات الدفاعية؟

لماذا عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمضادات الدفاعية؟

الصومال: 19 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين وسط البلاد

الصومال: 19 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين وسط البلاد

الرئيس الأمريكي يقرر سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي

الرئيس الأمريكي يقرر سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي

(أكسيوس): فوز الجمهوريين في الانتخابات قد يوقف تمويل أوكرانيا

(أكسيوس): فوز الجمهوريين في الانتخابات قد يوقف تمويل أوكرانيا

لبيد: نحتاج للحديث مع الفلسطينيين بهدف تنفيذ حل الدولتين

لبيد: نحتاج للحديث مع الفلسطينيين بهدف تنفيذ حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

(حزب الله) ينعى شهيد القدس عدي التميمي

(حزب الله) ينعى شهيد القدس عدي التميمي

القدس: إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرام

القدس: إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرام

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني يستقبل ممثل ألمانيا في فلسطين

مؤسس تجمع الكل الفلسطيني يستقبل ممثل ألمانيا في فلسطين

خلال مؤتمر صحفي.. جامعة النجاح تطلق حملة &#34;حاصر حصارك&#34; بهدف فك الحصار عن نابلس

خلال مؤتمر صحفي.. جامعة النجاح تطلق حملة "حاصر حصارك" بهدف فك الحصار عن نابلس

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: تراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار الإسرائيلي

"الاقتصاد": تراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار الإسرائيلي

&#34;حمادة&#34; يشيد بشجاعة البطل التميمي وتنفيذه عملية خلال مطاردته

"حمادة" يشيد بشجاعة البطل التميمي وتنفيذه عملية خلال مطاردته

منوعات

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

عربي

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل