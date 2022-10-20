لبيد يتهم إيران بـ"الإرهاب" إثر دعمها لروسيا ضد أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، يوم الخميس، إيران بدولة "إرهابية"، وعلاقتها مع روسيا تعرض العالم للخطر.وأضاف عبر قناة (RTVI): أن "العلاقات بين الدول عملية معقدة. نرى بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره.وشدد لبيد أن "إيران دولة إرهابية خطيرة، ورغم ذلك روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر"، وفق قناة (العربية).كما اتهم روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، متجاهلا نفي موسكو وطهران الرسمي لهذه المزاعم.وكان يوري ساك، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، قد قال في تصريحات خاصة لـ (العربية)، إن بلاده لديها أدلة على أن المسيرات التي أسقطت في كييف إيرانية الصنع، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران بسبب تزويدها روسيا بالمسيرات.وأضاف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت اليوم لهجمات من أكثر من 30 مسيرة روسية.وطالب المجتمع الدولي بتزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، مشيرا إلى أن استهداف الهجمات الروسية لمنشآت الطاقة قبل الشتاء يعد من الأعمال "الإرهابية".