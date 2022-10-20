شؤون فلسطينية

الشعبية "القيادة العامة": المقاومة بالضفة مستمرة وستأخذ أبعادًا وأشكالًا

الشعبية "القيادة العامة": المقاومة بالضفة مستمرة وستأخذ أبعادًا وأشكالًا
مواجهات ليلية بالضفة
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
أكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في قطاع غزة، لؤي القريوتي، اليوم الخميس، أن المقاومة بالضفة والقدس مستمرة وفي تصاعد لتأخذ أشكالًا وأبعادًا. 

وجاءت تصريحات القريوتي خلال مقابلة أجرتها معه "دنيا الوطن" في خيمة العزاء التي أُقيمت من قبل فصائل العمل الوطني والإسلامي بساحة الجندي المجهول وسط غزة، حدادًا على روح الشهيد عدي التميمي.

وقال القريوتي: إن "رسالته اليوم أثناء مشاركته في خيمة العزاء هي الوفاء لدماء الشهداء، وأن شعبنا الفلسطيني بكامل قواه الوطنية والإسلامية يلتف حول خيار المقاومة والنهج الذي قام به الشهيد التميمي".

وأضاف: "نحن نقول إن الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية تنبئ بأن شعبنا الفلسطيني أخذ زمام المبادرة بالمواجهة مع هذا المحتل، وأن هذه الحالات التي يحصل فيها عمليات من قبل مقاومين فلسطينيين بالضفة الغربية في حالة تصاعد وتنامي".

وشدد القريوتي أن هناك التفاف جماهيري وشعبي حول خيار المقاومة، وأيضًا حول حماية المقاومين، وعندما استطاع الشهيد التميمي الاختفاء عن أعين أمن جيش الاحتلال بعد تنفيذه عملية شعفاط لدليل بأنه توجد حاضنة شعبية تحمي المقاومة وظهرها".

وأكد أن المقاومة ستستمر في التصاعد، كما وستأخذ أبعادًا وأشكالًا وعددًا من العمليات بشكل متصاعد، مضيفا أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون خير دليل على هذا الاستنتاج والتوجه.

 

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