شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم النسخة الأولى من مصحف المسجد الأقصى

الرئيس عباس يتسلم النسخة الأولى من مصحف المسجد الأقصى
الرئيس محمود عباس والهباش
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، النسخة الأولى من مصحف المسجد الأقصى، مصحف دولة فلسطين، بعد الانتهاء من كتابته وتدقيقه ومراجعته بالتعاون مع الأزهر الشريف.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.

وعبر الرئيس عباس عن اعتزازه بهذا العمل الكبير، الذي يمثل إنجازا لافتا لدولة فلسطين.

وقال الهباش، عقب اللقاء، إن هذا المصحف هو ثمرة عمل دام أكثر من ست سنوات، وقد تم بيد خطاط فلسطيني هو الخطاط ساهر الكعبي، وبدأ العمل به برعاية ومتابعة حثيثة من سيادة الرئيس إلى أن اكتمل بحمد الله.

وأضاف أن وقف هذا المصحف الشريف سيكون متاحا لجميع الراغبين من خلال "وقف مصحف المسجد الأقصى"، حيث ستبدأ طباعته للتداول والتوزيع خلال أيام قليلة.

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