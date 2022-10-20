شؤون فلسطينية

(حزب الله) ينعى شهيد القدس عدي التميمي

(حزب الله) ينعى شهيد القدس عدي التميمي
الشهيد عدي التميمي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر حزب الله، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا، نعى فيه الشهيد عدي التميمي، معبرًا عن اعتزازه بالمواجهات النوعية التي خاضها منفردًا في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال.

وقال حزب الله: إننا "نشيد بشكل خاص بالشجاعة والبطولة التي اتسم بها طوال فترة المواجهات وتفوقه الميداني على جنود العدو، على رغم العملية الكبيرة الواسعة النطاق التي نفذها للقبض على مجاهد واحد".

وأكد أن "عزيمة الشهيد التميمي تعبر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات".

وأضاف حزب الله:"إننا نعتقد أن دماء الشهيد وكلماته النورانية تشكل نبراساً للأجيال الجديدة، ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، وهي ثورة ومقاومة لن تهدأ حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".

وأكمل: "نبارك لشعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية وفصائله المجاهدة بالشهيد البطل والعمليات الأخيرة التي تؤكد مرة أخرى أن الاحتلال زائل، وأن هذا الكيان العنصري البغيض ليس إلا كيانا مؤقتا، وإننا على ثقة تامة بأن أمثال هذه العمليات وأمثال هؤلاء الشهداء الأبرار يعبّدون بدمائهم الطريق نحو التحرير الكامل بإذن الله".

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