"الأوقاف" بغزة تنشر توضيحًا بشأن أزمة المقابر في القطاع



جاء خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف مع النخب المجتمعية والإعلامية حول الرؤية المستقبلية لوزارة الأوقاف.



وأفادت الوزارة بأن الحديث كان يدور حول المقبرة الشرقية في غزة التي شارفت على الانتهاء، خاصة وأن المساحة المتبقية تكفي لمدة عام إلى عام ونص.



وشددت أنها بحاجة إلى تعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع المقابر بشكل يتناسب مع تضاؤل الأراضي في غزة.



وختمت وزارة الأوقاف بغزة، بالقول: "يجري العمل على توفير قطعة أرض خاصة بمحافظة غزة مع الجهات المختصة (سلطة الأراضي والحكم المحلي)".



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الأوقاف بغزة، مساء يوم الخميس، توضيحًا حول ما تناقلته وسائل الإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن غزة ستواجه أزمة مقابر بعد عام.