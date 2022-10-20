وفاة نزيل في مركز احتجاز الاستخبارات العسكرية برام الله

رام الله - دنيا الوطنأفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بوفاة المواطن محمد طارق البنا (27) عاماً من مدينة قلقيلية، أثناء توقيفه في مقر جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله.وقالت الهيئة: إنها "تتابع ومنذ لحظة ابلاغ الهيئة رسمياً من قبل جهاز الاستخبارات ليلة أمس الأربعاء 19/10/2022 بالحادثة، تواصلت مع النيابة العامة لترتيب مشاركة طبيب خاص ممثلاً عن الهيئة والعائلة في عملية التشريح التي جرت اليوم الخميس".وأضافت: "قام ممثلو الهيئة اليوم بزيارة مقر جهاز الاستخبارات في رام الله ومعاينة غرفة التوقيف التي جرت فيها الحادثة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات التصوير، التي توثق فترة وجود المواطن في مقر الجهاز بما في ذلك فترة وجوده في غرفة التوقيف".وشددت الهيئة أنها ستستمر بالمتابعة والتحقق من بعض المعلومات، وستصدر تقريراً بكل ما تم توثيقه من وقائع.وطالبت النيابة العامة استكمال التحقيقات بالحادثة، بما في ذلك التدقيق في الإجراءات المتبعة في القبض والتوقيف، كون المرحوم مدنيا وتم توقيفه لدى الاستخبارات العسكرية، وأيضاً مراجعة إجراءات وتدابير الأمن والحماية المتبعة لدى الجهاز لضمان سلامة الموقوفين.