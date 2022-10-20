شؤون فلسطينية

العجرمي يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة توقف العمل بمطاحن غزة

العجرمي يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة توقف العمل بمطاحن غزة
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، اليوم الخميس، حقيقة توقف العمل في مطاحن غزة.

وقال العجرمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إننا "في جمعية أصحاب المخابز ننفي الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية عن توقف مطاحن غزة عن العمل".

وشدد أن مطاحن غزة تعمل وتورد الدقيق للمخابز والسوق دون أية مشكلة في التوريد، مؤكدًا أن أي مخبز يحتاج للدقيق عليه التواصل مع المطاحن.

والجدير بالذكر، أن ثمة أنباء تداولها بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتوقف مطاحن غزة عن العمل. 

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