شؤون فلسطينية

بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية ينتخب مجدلاني نائبًا لرئيس مجلس إدارته

بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية ينتخب مجدلاني نائبًا لرئيس مجلس إدارته
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
انتخب بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني نائبا لرئيس مجلس إدارته.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة البنك، اجتماع مجلس الإدارة الثالث للبنك.

وناقش الاجتماع نتائج عمل اللجان المنبثقة عن المجلس، وأطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بالإعداد لإطلاق عمليات البنك.

كما ناقش عمليات البنك المستقبلية بجانب تمويل وإقراض الشركات في القطاعات التنموية وإدارة الحسابات البنكية للصناديق والمشاريع الحكومية.

وانتهى الاجتماع باعتماد عدد من السياسات الخاصة بعمل البنك، إضافة لاعتماد عدد من التوصيات الفنية المقدمة من الإدارة التنفيذية.

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