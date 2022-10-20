أوروبا تعاقب إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا





وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد قررت تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.



وذكرت الرئاسة على (تويتر): "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة"، بحسب قناة (العربية).



وستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس.



وكان الاتّحاد الأوروبي جدّد مساء الأربعاء، التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.



وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة" والتكتّل يستعدّ لـ"ردّ واضح وسريع وحازم".



وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة (فرانس برس) أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.



والعقوبات تشمل أيضا "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.



رام الله - دنيا الوطنأقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوبات ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا.