صحيفة: إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيتين لرحلات كبار مسؤوليها

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيتين لرحلات كبار مسؤوليها، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.





وأضافت الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أوصت بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشراء المروحيات في إطار تعزيز مكانة السلطة.





وتابعت، أن المستوى السياسي أبدى استعداداً للموافقة على هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن شراء الطائرتين سيتم تمويله من دول الخليج على أن تتمركزان في الأردن.





وختمت الصحيفة، أنه على السلطة الفلسطينية الحصول على موافقة من "إسرائيل" في حال رغبت بمرور الطائرات من الأردن إلى الضفة أو عبور المجال الجوي الإسرائيلي.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مهبط الطائرات الوحيد في قطاع غزة، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2001، ودمرت طائرتين من أصل ثلاثة كانت تتبع للرئيس الراحل ياسر عرفات.





وفي عام 2015، حولت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الطائرة المتبقية إلى هيكل لتدريب أفراد جهاز الأمن والحماية، بعد تدمير معظم أجهزتها الإلكترونية نتيجة القصف وعدم الصيانة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.













رام الله - دنيا الوطن