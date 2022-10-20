مؤسس تجمع الكل الفلسطيني يستقبل ممثل ألمانيا في فلسطين







رام الله - دنيا الوطناستقبل د. بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، اليوم في مكتبه في الخليل ممثل ألمانيا السفير أوليفر أوفتشا.وتناول الاجتماع العديد من المواضيع، منها الوضع السياسي الفلسطيني، وشرعية السلطات الفلسطينية، والمقترحات اللازمة للخروج من مأزق الحالة الفلسطينية، وسبل إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والمبادئ القائم عليها تجمع الكل الفلسطيني.وقد أكد القواسمة على ضرورة احترام المبادئ الدستورية القائم عليها النظام السياسي الفلسطيني، والمتمثلة في سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام التعددية، وحماية حقوق الإنسان، والمبادئ والبرنامج الذي يتبناه تجمع الكل الفلسطيني.وشدد القواسمة على أهمية وضع حد لسياسة ازدواجية معايير التعامل الدولي بحق الشعب الفلسطيني، والحاجة الماسة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وترميم البيت الفلسطيني بالطرق السلمية من خلال إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني).وأطلع القواسمة السفير الألماني على المؤتمر الشعبي الفلسطيني المنوي عقده في الخامس من الشهر القادم، والذي سيشكل انطلاقة شعبية من أجل استعادة حقوق شعبنا المسلوبة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والضغط من أجل انتخاب مجلس وطني يمثل أربعة عشر مليون فلسطيني.الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تعيشها محافظة الخليل، والانتهاكات الاسرائيلية بحق سكانها، وخصوصاً في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي.وبدوره أعرب السفير عن إدانة حكومته للانتهاكات الإسرائيلية في الخليل والضفة، والتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن حكومته تسعى دائماً لمناهضة هذه الانتهاكات.وأعرب السفير عن قلقه من ضعف الحكومة الفلسطينية الحالية، وموضوع خلافة الرئيس محمود عباس، وأن الحل لمثل هذه المعضلات يأتي فقط من الشعب الفلسطيني، وأن ذلك يحتاج إلى اتفاق فلسطيني أولاً.