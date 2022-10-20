"الاقتصاد": تراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن تراجعا ملحوظا طرأ على النشاط الاقتصادي في محافظة نابلس، التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام، بنسبة تزيد على 60% في الحركة التجارية وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف نتيجة الإغلاق لمداخل المحافظة، وتقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن جهودا تبذل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصاد المحافظة، مبينة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال، سيفشل أمام إرادة وصلابة وصمود ابناء شعبنا.