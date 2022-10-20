البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

رام الله - دنيا الوطنفشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد مما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ سياسي.وحضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة اليوم الخميس.وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها "دكتاتور عادل"، وفقا لوكالة رويترز.وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة القادمة في 24 أكتوبر.