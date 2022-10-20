"حمادة" يشيد بشجاعة البطل التميمي وتنفيذه عملية خلال مطاردته

رام الله - دنيا الوطنأشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، بشجاعة الشهيد البطل عدي التميمي، وتنفيذه عملية جديدة خلال مطاردته.وقال حمادة إن "تنفيذ البطل عدي التميمي عملية أخرى خلال مطاردته في قلب القدس، إمعان في إذلال الاحتلال، وسيكون لها ما بعدها".وأضاف أن "الشهيد عدي التميمي ترك في قلب كل فلسطيني، فخراً ومجداً ستتحدث عنه الأجيال"، مشيراً إلى أن عمليته البطولية تنبئ بكثير من المفاجآت التي يحملها شبابنا الثائر، للانتقام لما يرتكبه الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك.