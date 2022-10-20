الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد نوري وتؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الى جماهير شعبنا الشهيد البطل محمد فادي نوري (16) عاماً، الذي ارتقى متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في مواجهات الشهر الماضي عند مدخل البيرة الشمالي، معتبرة أن استمرار شلال الدم الذي ينزف يومياً يعكس إصرار الاحتلال على تماديه وامعانه في ممارسة الارهاب المنظم بحق شعبنا.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي صباح اليوم، إن من حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وأرضه وكرامته في ظل تصعيد الاحتلال بالاقتحامات اليومية لمدننا وقرانا وتعمده قتل شبابنا، موضحة أن ارتكاب الاحتلال الجرائم بحق شعبنا وحصاره المفروض على نابلس وجنين، ومواصلة حربه المفتوحة ضد شعبنا المناضل، لن تزعزع ايمانه بحقوقه ولن تكسر ارادته وسيواصل نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة، داعية إلى تعزيز صمود شعبنا وأهلنا في القدس ومدهم بكل عوامل الصمود والتحدي في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيك بالقضية والمقدسات والتي تستوجب تصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة أشكالها والتصدي لممارساته وسياساته وقطعان مستوطنيه.وطالبت الجبهة المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الاحتلال وتحميله المسئولية الكاملة عن نتائجها ومعاقبته على ما يقترفه من جرائم متواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يعقل ان تبقى إسرائيل خارج إطار المحاسبة والقانون الدولي، متوجهة بالعزاء لذوي الشهيد النوري والى كافة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، مؤكدة لهم ان دماء الشهداء تقربنا من تحقيق النصر.