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شؤون فلسطينية

غنام: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق بصبوص بعد ان طرده من المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه

غنام: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق بصبوص بعد ان طرده من المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس الأسير المحرر الجريح باسل بصبوص في مجمع فلسطين الطبي، حيث تم نقله للمستشفى الاستشاري لمتابعة حالته الصحية.

وأوضحت غنام أن الاحتلال الذي يدعي الإنسانية ارتكب جريمة جديدة بحق الجريح بصبوص بعد طرده من المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه في الداخل المحتل، بما يخالف أدنى مقومات حقوق الانسان، مطالبة العالم الصامت بالخروج عن صمته والضغط
على الاحتلال لوقف حمام الدم النازف في الأرض الفلسطينية.
وقالت د.غنام " هذا يوم حزين على الشعب الفلسطيني نودع فيه الشهيد الطفل محمد نوري، ونستقبل الشهيد الحي الجريح باسل البصبوص الذي يعود الى حضن عائلته حياً يرزق بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال هو وزملائه".

وأشارت د.غنام إلى أن ما حصل مع الجريح بصبوص ورفاقه الشهيدين خالد عنبر وسلامة شرايعة جريمة مكتملة الأركان حيث تم استهدافهم بدم بارد اثناء محاولتهم الوصول لمكان سكنهم.




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