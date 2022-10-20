حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع: نرحب بالموقف الأسترالي بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنترحب حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع فلسطين بالموقف الأسترالي الشجاع والعادل بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل.وتؤكد الحملة أن هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للحق الفلسطيني، والحد من الإجراءات الصهيونية العنصرية الاحتلالية الذي تمارس في ظل غياب الموقف الدولي الملزم في بعض الأحيان، وانحيازه ودعمه للاحتلال غالبا.كما تؤكد الحملة أن "القدس هي عاصمة فلسطين، وأن الموقف الأسترالي جاء منسجما مع ما تؤمن به من حقوق إنسانية مكفولة للشعوب المحتلة في الحفاظ على تاريخها وحضارتها ومقدساتها، وكذلك ايمانها بالمطالب العادلة للشعوب المحتلة في الحرية والاستقلال".وتدعو الحملة "جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة".