تشييع جثمان الشهيد محمد نوري في البيرة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى محمد فادي نوري (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البيرة الجديدة.وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسجد جمال عبد الناصر في البيرة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل مواراته الثرى في مقبرة مدينة البيرة الجديدة.وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت صباح اليوم، استشهاد الفتى محمد فادي نوري (16 عاما)، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.وقالت وزارة الصحة، إن الفتى نوري، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، الشهر الماضي.وباستشهاد الفتى نوري، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيدا (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.