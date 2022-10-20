شؤون فلسطينية

سلطة المياه: الاحتلال يستمر في انتهاكاته مستهدفاً مصادر المياه

سلطة المياه: الاحتلال يستمر في انتهاكاته مستهدفاً مصادر المياه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سلطة المياه الفلسطينية، أن قوات الاحتلال لا زالت مستمرة في انتهاكاتها مستهدفة حياة الفلسطينيين في جميع مناحي حياتهم، في محاولة منها للنيل من عزيمتهم في الدفاع عن ارضهم ومقدراتهم.

وقالت سلطة المياه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال عمد على مدار أربعة ايام الى إعاقة وصول طواقم سلطة المياه الفنية الى موقع  مضخة المياه المغذية لقرى جنوب نابلس وهي بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وعوريف، بعد أن عملت على  إغلاق الطريق المؤدي الى المضخة ووضعها  طمطم على المضخة مما أعاق تشغيلها وتزويد  أكثر من 20 ألف مواطن بالمياه. لتتمكن اليوم وبمساعدة البلديات من احضار البواجر لإزالة الطمم وتفقد المضخة وإعادة تشغيلها ومتابعتها للتأكد من استمرار عملها وتزويد المواطنين بالمياه.

كما أكدت سلطة المياه ان هذه ليست المرة الاولى التي يستهدف بها الاحتلال مصادر المياه الفلسطينية وحرمان الفلسطينين من منها والحاق خسائر في معدات المياه التي يتطلب اصلاحها وقتا دعائيًا في هذا الجانب المنظمات والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لوقت مثل هذه الانتهاكات التي تزيد من التضييق على الفلسطينيين.

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