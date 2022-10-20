لائحة اتهام لثلاثة فلسطينيين من أراضي 48 بزعم "تقديم معلومات أمنية" لحماس

رام الله - دنيا الوطنقدمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام، لما وصفتها "جرائم أمنية خطيرة" بحق ثلاثة فلسطينيين من سكان أراضي 48.وأوضحت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطينيين الثلاثة، بحجة تقديم معلومات حساسة لحركة (حماس)، مبينةً أن أحدهم يعمل مهندساً في شركة (سيلكوم) للاتصالات.وبينت القناة أن المهندس توجه إلى تركيا والتقى بالقيادي البارز في حركة (حماس) صالح العاروري، وقدم له معلومات هامة وحساسة، وفق زعمها.