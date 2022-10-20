"حماية" يثني على الكويت لاعتمادها خطة دولية لنصرة القدس والمسجد الأقصى



وأشار المركز في رسالته إلى ارتفاع وتيرة جرائم وانتهاكات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي المستمرة وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية منذ مطلع أكتوبر الجاري بالتزامن مع الأعياد اليهودية، والتي مورس خلالها الاقتحامات

المتكررة للمسجد الأقصى وأدى فيها المستوطنون المتطرفون صلوات تلمودية حوّلت ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة مواجهة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين من جهة والمدنيين الفلسطينيين المرابطين فيه من جهة

أخرى.



وأكد المركز في رسالته أن ما يجري من اجتياحات وقتل واعتقالات واقتحامات منظمة للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وعمليات تهويد وتغيير للطابع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلّة تتم بغطاء رسمي من قِبل حكومة دولة الاحتلال وفي إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية ضد السكان الفلسطينيين والمقدّسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلّة بغرض ترحيلهم.



وشدد المركز أن مدينة القدس يحكمها وضع قانوني خاص، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (252، 276، 271، 298، 465، 2334)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع مدينة القدس والأماكن المقدسة.



وعبر المركز عن تطلعاته إلى مواقف جديدة تُعلي من الصوت الرافض لانتهاكات الاحتلال وجرائمه في المحافل الدولية والقانونية، بما في ذلك التنسيق مع الدول العربية والدول المناصرة للقضية الفلسطينية لطرح مشروعات القرارات

تقوض الاحتلال وممارساته بما في ذلك استخدام الأدوات الدبلوماسية والسياسية.













رام الله - دنيا الوطنوجه مركز حماية لحقوق الانسان صباح اليوم الخميس الموافق 20/10/2022م، رسالة إحاطة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، افتتحها بالتهنئة على اختيار رئيس مجلس الأمة الجديد النائب أحمد عبدالعزيز السعدون. وأثنى على مواقف دولة الكويت المناصرة لقضية فلسطين العادلة وحقوقها.