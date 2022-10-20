جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "مركز القدس" تكشف تفاصيل اجتماعاتها بالقطاع





وكان على رأس الوفد المهندس محمد العامور وبالتعاون، وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- غزة وعلى رأسها أحمد أبو عيدة.



وتأتي هذه الزيارة الهامة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في إطار المباركة للأخوة في جمعية رجال الأعمال غزة بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد والاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في محافظات غزة، وفي إطار التواصل الاقتصادي المستمر بين جميع محافظات الوطن، وتعزيزا لدور القطاع الخاص والدور المهم الذي تلعبه مؤسسات رجال الأعمال في شتى ربوع الوطن، وكتجسيد حقيقي للوحدة والإخوة وانطلاقا من الحرص على تنسيق الرؤى والمصالح بين مؤسسات وممثلي القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية والشمالية، لما فيه خدمة ورفعة لدور القطاع الخاص في خدمة شعبنا.



واستقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، الوفد الرفيع المستوى ، وذلك في زيارة مهمة سعينا من خلالها أن يكون لها ما بعدها إن شاء الله من نتائج إيجابية على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.



ولقد تم التأكيد خلال الزيارة على وحدة القطاع الخاص في شطري الوطن وكذلك تعزيز مبادئ الشراكة الوطنية لما في ذلك من مصلحة كبيرة للاقتصاد الوطني ومما زاد من سعادتنا أن هذه الزيارة جاءت في وقت متزامن مع الأجواء الإيجابية التي تلت حوار الجزائر والذي نتج عنه إعلان الجزائر للمصالحة ولم الشمل الفلسطيني.



وثمنت الجمعية عالياً إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، ونشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى والفصائل الفلسطينية، وذلك استكمالا للجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء المصريين برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعين في الوقت ذاته إلى البدء الفوري في تطبيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع، من أجل لم شمل أبناء الوطن الواحد وإنهاء الانقسام، كما ونؤكد على دعم القطاع الخاص المطلق لمساعي إنهاء الانقسام والذي بلا شك أثر تأثيرا سلبيا على مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني.



وأكدت بأن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بكافة مؤسساته الاقتصادية الذي يشكل الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، يسعى دائما الى دعم صمود المواطن المتشبث على أرضه وتعزيز عناصر بقائه سواء في القدس وغزة والضفة، من خلال توفير فرص العمل وفتح استثمارات اقتصادية جديدة من شأنها أن تعزز مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني.



وأضافت بأنه تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع الإخوة الأعزاء، رجال الأعمال في المحافظات الشمالية التأكيد على أهمية إقامة استثمارات اقتصادية مشتركة في قطاع غزة، وكذلك إقامة توأمة بين المصانع الكبرى، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تكثيف زيارة الوفود الاقتصادية من كافة محافظات الوطن.





وأكدت الجمعية على أهمية استمرار جهود دعم المنتج الوطني ورفع حصته في المحافظات الشمالية والجنوبية بما يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة النشاطات القائمة.



كما أكدت على أهمية وضرورة مساندة الجهات الدولية للمساعدة في فتح كامل للمعابر التجارية والخاصة بالأفراد والسماح بحرية تسويق المنتجات بين شطري الوطن في الاتجاهين دون قيود.



وشددت على أن نتائج هذه المبادرة توجت بالاتفاق على تفعيل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين في مختلف محافظات والذي من شأنه ان يصب بالدرجة الأولى في خدمة أبناء شعبنا وتعزز النهوض بالاقتصاد الوطني وبما يخدم قطاع الأعمال في فلسطين محليا ودوليا من خلال تحقيق الأهداف والرؤى المنوطة بالاتحاد.



رام الله - دنيا الوطناختتم وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، من القدس والضفة الغربية، زيارة لقطاع غزة، استمرت يومين.