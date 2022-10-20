‏وقفة شعبية لمدة دقيقة تكريماً للشهيد عدي التميمي

استجابت الجماهير الفلسطينية ظهر اليوم الخميس، للوقفة الشعبية لمدة دقيقة، تكريماً وتحية للشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي شفاط ومعاليه أدوميم بالقدس المحتلة.



وتمت الوقفة في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين، تلبية لدعوة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة التي نعت الشهيد البطل التميمي وأشادت ببطولته.



وأطلقت الإذاعات المحلية الفلسطينية صافرات الإنذار لمدة دقيقة، عند الساعة الثانية عشر ظهراً، تكريماً وتحية للشهيد عدي التميمي.



ووقف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وفريق مكتبه، حداداً واحتراماً لروح الشهيد عدي التميمي، تلبية لقرار الغرفة المشتركة.



وعمّ الإضراب الشامل مدن القدس المحتلة والضفة الغربية، فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد التميمي.



وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف المناطق، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطن