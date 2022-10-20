المبادرة الوطنية تنعى الشهيد التميمي و تدعو الى قيادة وطنية موحدة



وأكدت أن "الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم أنه صاحب حق مشروع في الدفاع عن قضيته الوطنية العادلة و ان شبابه يرفضون الذل و الهوان و التمييز العنصري الإسرائيلي و يرفضون المساس بكرامة فلسطين و شعبها الحر الأبي و ان طريق النضال والكفاح و الانتفاضة الشعبية بات ممهدا أكثر امامهم لطرد هذا الاحتلال البغيض واقتلاع مستوطنيه الاشرار.





وأكدت المبادرة أن "الاضراب العام و مظاهرات المقاومة الشعبية تؤكد التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة و الانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال و الأبارتهايد الإسرائيلي، ودعت القوى كافة الى التوحد في قيادة وطنية موحدة و الارتقاء الى مستوى الوحدة النضالية التي يصنعها المقاومون الفلسطينيون".



ووجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لابناء شعبنا الصامدين في شعفاط و في نابلس والقدس و في كل مكان في فلسطين مشيرة الى ان الحصار و العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال فشل فشلا ذريعا امام بسالتهم و شجاعتهم و ان ما من قوة مهما بلغت تستطيع كسر ارادة الشعب الفلسطيني التواق للحرية، و الخلاص من الاحتلال و أن القمع لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصرارًا على تصعيد كفاحه الوطني .



وطالبت المبادرة بالوقف الفوري لكل أشكال التنسيق الأمني ، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الخلافات الاعلامية الداخلية و التوحد في مواجهة الاحتلال وسياساته الاجرامية .









رام الله - دنيا الوطننعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، الشهيد عدي التميمي الذي طاردته قوات الاحتلال لأكثر من أحد عشر يوما وفشلت أمام صموده وبسالته حتى استشهاده بوابل من رصاص حراس ما يسمى بمستوطنة (معاليه أدوميم) الاستعمارية الجاثمة على أراضينا الفلسطينية أثناء اشتباكه معهم.