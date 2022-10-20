مباشر | تغطية صحفية: مباشر من دير شرف غرب نابلس المحاصرة


شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تنعى الشهيد التميمي و تدعو الى قيادة وطنية موحدة

المبادرة الوطنية تنعى الشهيد التميمي و تدعو الى قيادة وطنية موحدة
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، الشهيد عدي التميمي الذي طاردته قوات الاحتلال لأكثر من أحد عشر يوما وفشلت أمام صموده وبسالته حتى استشهاده بوابل من رصاص حراس ما يسمى بمستوطنة (معاليه أدوميم) الاستعمارية الجاثمة على أراضينا الفلسطينية أثناء اشتباكه معهم.

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم أنه صاحب حق مشروع في الدفاع عن قضيته الوطنية العادلة و ان شبابه يرفضون الذل و الهوان و التمييز العنصري الإسرائيلي و يرفضون المساس بكرامة فلسطين و شعبها الحر الأبي و ان طريق النضال والكفاح و الانتفاضة الشعبية بات ممهدا أكثر امامهم لطرد هذا الاحتلال البغيض واقتلاع مستوطنيه الاشرار.

 وأكدت المبادرة أن "الاضراب العام و مظاهرات المقاومة الشعبية تؤكد التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة و الانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال و الأبارتهايد الإسرائيلي، ودعت القوى كافة الى التوحد في قيادة وطنية موحدة و الارتقاء الى مستوى الوحدة النضالية التي يصنعها المقاومون الفلسطينيون".

ووجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لابناء شعبنا الصامدين في شعفاط و في نابلس والقدس و في كل مكان في فلسطين مشيرة الى ان الحصار و العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال فشل فشلا ذريعا امام بسالتهم و شجاعتهم و ان ما من قوة مهما بلغت تستطيع كسر ارادة الشعب الفلسطيني التواق للحرية، و الخلاص من الاحتلال و أن القمع لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصرارًا على تصعيد كفاحه الوطني .

وطالبت المبادرة بالوقف الفوري لكل أشكال التنسيق الأمني ، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الخلافات الاعلامية الداخلية و التوحد في مواجهة الاحتلال وسياساته الاجرامية .



أخبار ذات صلة

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين &#34;مركز القدس&#34; تكشف تفاصيل اجتماعاتها بالقطاع

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "مركز القدس" تكشف تفاصيل اجتماعاتها بالقطاع

‏وقفة شعبية لمدة دقيقة تكريماً للشهيد عدي التميمي

‏وقفة شعبية لمدة دقيقة تكريماً للشهيد عدي التميمي

راصد جوي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: أجواء غير مستقرة وقد نشهد أمطار متفرقة الليلة

راصد جوي لـ "دنيا الوطن": أجواء غير مستقرة وقد نشهد أمطار متفرقة الليلة

&#34;الديمقراطية&#34;: نحذّر لبيد من أيّة حماقات تضع حكومته أمام استحقاقات خطيرة

"الديمقراطية": نحذّر لبيد من أيّة حماقات تضع حكومته أمام استحقاقات خطيرة

حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو

حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو

&#34;المالكي&#34; يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل اليابان لدى دولة فلسطين

"المالكي" يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل اليابان لدى دولة فلسطين

بالصور: غنام تودع الشهيد الطفل نوري وتؤكد دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

بالصور: غنام تودع الشهيد الطفل نوري وتؤكد دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

&#34;حماية&#34; يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة

"حماية" يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تنعى الشهيد التميمي و تدعو الى قيادة وطنية موحدة

المبادرة الوطنية تنعى الشهيد التميمي و تدعو الى قيادة وطنية موحدة

&#34;الديمقراطية&#34;: نحذّر لبيد من أيّة حماقات تضع حكومته أمام استحقاقات خطيرة

"الديمقراطية": نحذّر لبيد من أيّة حماقات تضع حكومته أمام استحقاقات خطيرة

حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو

حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو

بالصور: غنام تودع الشهيد الطفل نوري وتؤكد دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

بالصور: غنام تودع الشهيد الطفل نوري وتؤكد دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

&#34;حماية&#34; يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة

"حماية" يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تنعي الشهيد التميمي

"العربية الفلسطينية" تنعي الشهيد التميمي

(فدا): الشاب التميمي والطريقة الملحمية والبطولية التي استشهد فيها تعبر عن عظمة الفلسطينيين

(فدا): الشاب التميمي والطريقة الملحمية والبطولية التي استشهد فيها تعبر عن عظمة الفلسطينيين

بالصور: الإضراب العام يعم الضفة والقدس

بالصور: الإضراب العام يعم الضفة والقدس

منوعات

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

عربي

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري