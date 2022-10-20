راصد جوي لـ "دنيا الوطن": أجواء غير مستقرة وقد نشهد أمطار متفرقة الليلة

خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةكشف الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الجوية التي ستشهدها فلسطين خلال الفترة الحالية والأيام المقبلة.وأوضح العلامي في حديث مع "دنيا الوطن" أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث سيكون هناك انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، والجو خريفياً.وأضاف أن عدم الاستقرار الجوي يختلف عن المنخفض الجوي، بحيث لا يكون هناك تغير كبير بالجو، ولا يكون هناك أمطار شاملة لجميع المناطق، وقد تكون زخات محلية بمناطق متفرقة.وبين أنه من الممكن وجود أمطار بمناطق دون أخرى، لافتاً أنها تعتمد على تكاتف محلي للسحب فوق مناطق عشوائية.وأوضح أن هناك حالة جوية سريعة وغير مستقرة تبدأ مساء اليوم وتنتهي غداً، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وقد نشهد زخات متفرقة من الأمطار.